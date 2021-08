Beatle Ringo Starr (81) komt met nieuwe muziek

„Ik heb gezegd dat ik vanaf nu alleen nog maar EP’s (een plaat die qua lengte tussen een single en een album zit, red.) wil uitbrengen en dit is de volgende. Wat een zegen is het geweest om dit jaar een studio in huis te hebben en daar met zo veel geweldige muzikanten te kunnen samenwerken”, aldus de oud-Beatle over de plaat die hij in zijn eigen Roccabella West-studio in Los Angeles opnam.

Change The World bevat vier nummers, waaronder Ringo’s eigen versie van Rock Around The Clock. Joe Walsh, Ringo’s zwager en gitarist van The Eagles, neemt de gitaarpartij voor zijn rekening. Naar eigen zeggen zijn de tracks een combinatie tussen pop, country, reggae en rock-’n-roll.