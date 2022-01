Full House-actrice Jodie Sweetin verloofd

Bij een foto waarop ze haar ring laat zien, deelde Sweetin een gedicht van Maya Angelou en schreef ze: „Ik hou van je Mescal, voor altijd. Ik kan niet wachten om te zien wat het leven voor ons in petto heeft.” De actrice, die woensdag jarig is, grapte: „Ik denk dat ik veertig worden heel leuk vind.”

Het wordt het vierde huwelijk voor de actrice, die op haar vijfde werd gecast als Stephanie Tanner in Full House. Op haar twintigste trouwde ze voor het eerst, met politieagent Shaun Holguin. Het huwelijk duurde vier jaar. Een jaar na de scheiding trouwde Sweetin met de vader van haar dochter Zoie, die nu 13 is. Ze gingen het jaar erop uit elkaar. In 2010 kreeg de actrice haar tweede dochter, de nu 11-jarige Beatrix, met vriend Marty Coyle. Ze trouwde het jaar erop met Coyle maar het huwelijk liep na vijftien maanden op de klippen.

In 2016 verloofde Sweetin zich met Justin Hodak, een jaar later vroeg ze na hun breuk een contactverbod voor hem aan. Hij werd drie keer opgepakt, onder meer omdat hij zich niet hield aan dat verbod en omdat hij daarbij gewapend was, wat vanwege een eerdere veroordeling niet toegestaan was. Hij werd in 2017 veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar.