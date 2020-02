’Matchmaker’ Connie reageert op liefdesbreuk Marco en Leontine

Connie schrijft op Instagram bij een trouwfoto van de Borsato’s: „Wanneer je erachter komt dat je op het randje zit... Wanneer...op een dag...door iets de tranen in je ogen staan... Wanneer een woord te veel... een onbeduidend gebaar je diep raakt... Het betekent niet dat je kwetsbaar bent of zwak... maar dat je teveel dingen hebt doorstaan..... TE LANG!! ❤️❤️”

Bekijk ook: Leontine en Marco Borsato uit elkaar

Ze vervolgt: „De mooiste glimlachen verbergen de diepste geheimen...de mooiste ogen hebben de meeste tranen gehuild...de liefste harten hebben de meeste pijn gevoeld..... ❤️❤️ “you can love some one and still make the choice to let them go”

Marga Bult laat in een reactie weten: „Zeer droevig nieuws! Echt droevig van na het zelf na 30 jaren meegemaakt te hebben. De loslaat pijn, het nooit meer zo zijn, zoals het ooit was. Een zwaar traject. Ik wens ze vooral veel kracht en liefde toe om het ‘n plaats te geven!❤️”

Dinsdag maakten Marco en Leontine met een statement bekend na meer dan twintig jaar getrouwd te zijn, dat hun relatie op de klippen is gelopen. „Na een huwelijk van meer dan twintig jaar, hebben we met pijn in onze harten besloten om uit elkaar te gaan. Wij zijn dankbaar voor de mooie jaren die ons samen zijn gegeven. Wij vragen iedereen om ons en de kinderen rust en privacy te geven, om dit te kunnen verwerken.”

Bekijk ook: 2020 moest een feestjaar voor Marco Borsato worden

Marco en Leontine ontmoetten elkaar bij een kerstdiner in 1996 van Connie en Hans Breukhoven in hun villa in Wassenaar. Dit was twee jaar na Marco’s grote doorbraak met zijn eerste nummer 1-hit. Ze stapten in 1998 in Venetië in het huwelijksbootje. Samen hebben ze zonen Luca (21) en Senna (18) en dochter Jada (17).