Sharon Osbourne: ’Ozzy en ik blijven heen en weer vliegen tussen VS en VK’

„Ik heb altijd heen en weer gereisd over de oceaan. Ik heb twee dochters, een zoon en kleinkinderen in de VS. Ik blijf dus zoals gewoonlijk heen en weer vliegen”, schrijft Sharon in een reactie op het nieuws dat ze zich met Ozzy definitief zou vestigen in Engeland.

Ozzy vertelde tegen de Daily Mirror dat ze fulltime zouden gaan wonen in het huis dat ze al hadden in het graafschap Buckinghamshire. De rocker vond dat de belasting in Los Angeles te hoog werd.