Nick over interview bij Jinek: ik was heel zenuwachtig

„Ik was heel gespannen voor het interview, ik wilde heel graag dat de boodschap goed over zou komen”, verklaart Schilder. „Je hoopt dat dat allemaal aan bod komt, het is best een beladen onderwerp. Alles wat ik wilde zeggen, heb ik daar gezegd.” Schilder was naar eigen zeggen ’heel zenuwachtig’, ook tijdens het gesprek nog.

Keizer voegt daaraan toe dat er nog steeds ’chemie’ is tussen de twee. „Wij zijn op heel goede voet. Het is een hele heftige beslissing geweest”, zegt hij. „Nick had nog door gewild, ik niet. Dan loop je niet samen de polonaise, ik denk dat iedereen dat begrijpt.”

Eind augustus maakten Nick en Simon bekend na ruim zeventien jaar uit elkaar te gaan als muzikaal duo. De twee zijn wel van plan samen programma’s te blijven maken.