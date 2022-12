Jochem Myjer en Marloes na zestien jaar uit elkaar

„Ik deel op deze plek niet alleen mijn vrolijke avonturen maar ook vaak verhalen uit mijn persoonlijke leven”, begint hij zijn verhaal. „Dat is de reden dat ik deze verandering in mijn gezinssituatie, ondanks de kwetsbaarheid en de privacy die daar bij hoort, toch met jullie wil delen. Nu al enige tijd geleden zijn Marloes en ik in liefde uit elkaar gegaan.”

De twee zijn voornemens vrienden te blijven. „We geloven dat onze zielsverwantschap in deze vorm beter tot zijn recht komt. We hebben er alle vertrouwen in dat we allebei onze weg zullen vinden, zodat wij en onze kinderen zo gelukkig mogelijk verder kunnen leven, gescheiden, maar ook voor altijd samen.”

Myjer legt uit dat Marloes en hij eerst in alle rust wilden wennen aan ’ons nieuwe leven’, waardoor zij nu pas met het nieuws naar buiten komen. Jochem en Marlous waren sinds 2006 samen en gaven elkaar in 2017 het jawoord. Ze hebben samen twee kinderen: zoon Melle en dochter Limoni.