Expositie sociaal bewogen Hans Baluschek in Museum Arnhem Leermeester van Carel Willink had oog voor arbeiders

Door Paola van de Velde Kopieer naar clipboard

Ook op het schilderij ’De lichten van de grote stad’ schilderde Baluschek het gewone volk. Ⓒ Stadtmuseum Berlin

Drie jaar lang volgde Carel Willink (1900-1983), de beroemdste en nog altijd meest geliefde magisch realistische schilder van ons land, lessen aan de private Lewin-Funcke-Schule in Berlijn. Zijn docent op die academie was Hans Baluschek, een overtuigd socialist die het straatleven in Berlijn, de fabrieken en de arbeidersklasse tot onderwerp nam. Museum Arnhem laat voor het eerst het publiek kennismaken met deze sociaal bewogen leermeester van Willink.