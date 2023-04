Oma van Karsu maand na aardbevingen ook overleden

„Mijn oma had het overleefd, ze heeft vier dagen onder het puin gelegen”, aldus Karsu. „Maar ze kreeg door dat we zestien familieleden waren verloren. Ze wilde niet meer eten en toen was het ook afgelopen.” De familieleden die nog leven, slapen nog steeds in tenten. „Maar naar omstandigheden gaat het goed met ze. Ze leven verspreid over Turkije en zijn in diepe rouw.”

Van de tonnen die haar kookboek opleverde, hebben Karsu en haar moeder een aantal gezinnen financieel geadopteerd. „En we zijn bezig met een weeshuis, voor kinderen die echt geen familieleden meer hebben.” Meer familieleden proberen de heftige emoties van deze periode om te zetten in iets positiefs. „Mijn nichtje doet bouwkunde in Delft. Die heeft nu alles op alles gezet om met de hele faculteit te bedenken hoe de huizen daar duurzaam gebouwd kunnen worden.”

De zangeres heeft ook alweer opgetreden, onder meer bij Holland zingt Hazes en De beste zangers. „Het geeft me heel veel kracht en energie om mijn normale leven weer op te pakken.”