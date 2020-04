Countrylegende John Prine (73) overleden aan corona

De vrouw en manager van de muzikant, Fiona Whelan Prine, zei vorige week dat haar man was aangesloten op een beademingsapparaat op de intensivecareafdeling na symptomen van Covid-19. Zelf had ze ook positief getest op het coronavirus.

De countryster, die in het verleden kanker had overleefd, won twee maal een Grammy Award. Prine gold als een van de meest invloedrijke songwriters van zijn generatie. Bob Dylan noemde hem als een van zijn grote inspiraties.

De countrylegende won Grammy-trofeeën met de albums The Missing Years en Fair & Square voor beste hedendaagse folkalbums.

In de zomer van 2018 trad John Prine nog op in Paradiso in Amsterdam. In dat jaar kwam ook zijn laatste album uit: The Tree Of Forgiveness.