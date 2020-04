’Liefdesbrief’ van de popsterren voor mensen in de frontlinie

Ⓒ EPA

DEN HAAG - Een breed scala aan internationale artiesten heeft vanuit huis een gezamenlijk optreden gegeven dat online was te volgen. Het thuisconcert One World: Together At Home begon zaterdagavond en duurde tot 04.00 uur zondagochtend en heeft inmiddels miljoenen dollars opgebracht. De laatste twee uur werd op verschillende Amerikaanse televisiestations uitgezonden.