David Beckham duikt in de potten en pannen

Beckham zou inmiddels in gesprek zijn met de BBC en Netflix om de show te gaan maken. De oud-voetballer zou geïnspireerd zijn geraakt door door de kooksessies van Gordon Ramsay op Instagram.

„Een van de voordelen van de lockdown is dat David nu de kans heeft om te doen wat ’ie het leukst vindt: koken”, vertelt een bron aan The Sun. „Hij heeft ook een paar van de oude recepten van zijn moeder uitgeprobeerd en heeft voor zijn verjaardag heel veel potten en pannen gekregen.”

Beckham zou zijn extra tijd ook hebben gebruikt om zich te richten op zijn productiehuis Studio 99. „Hij zag hoe succesvol de kookprogramma’s van Ramsay zijn en Gordon heeft hem heel goed geadviseerd. Netflix-series als The Last Dance, over Michael Jordan, hebben ervoor gezorgd dat televisienetwerken waaronder de BBC erg veel interesse hebben in sporters”, vervolgt de bron. „Hij heeft bovendien ontzettend veel volgers op sociale media wat neerkomt op gratis reclame.”