Premium Het beste van De Telegraaf

EO-tweeluik ’Mokum’ toont rijke Joodse geschiedenis hoofdstad

Door Kitty Herweijer Kopieer naar clipboard

Irene Zwiep en Bart Wallet nemen de kijker mee door Joods ’Mokum’ Ⓒ EO

Veel mensen weten niet dat Amsterdam ooit de grootste Joodse gemeenschap ter wereld had. In de EO-tweeluik ’MOKUM’; de Joodse geschiedenis van Amsterdam maken we kennis met historisch Joods Amsterdam, nu een keer zónder dat daarbij de nadruk op de oorlog of antisemitisme ligt, zoals vaak het geval is in documentaires. In de twee afleveringen is te zien hoe groot de stempel is die de Joodse bevolking op de stad heeft gedrukt tijdens hun aanwezigheid van meer dan 400 jaar.