’Harry en Meghan accepteren geen werk waarmee familie wordt bespot’

Harry en Meghan worden nu ze een stap terug hebben gedaan binnen de familie vertegenwoordigd door voormalig Hollywood-agent Nick Collins. Hij deed dat al voor Meghan toen ze nog een succesvol actrice was en behandelt nu namens het echtpaar alle aanbiedingen voor film, tv of goede doelen. De hertog van Sussex zou hem één opdracht hebben meegegeven: niets accepteren dat schadelijk is voor de koningin, hoe lucratief de aanbiedingen ook zijn.

„Hoewel Harry nu afstand heeft genomen van zijn koninklijke leven laat dit zien dat hij geen ruzie wil met zijn oma en vader”, aldus de bron.

Meghan heeft ondertussen al haar eerste klus te pakken. Ze heeft de voice-over ingesproken van de Disney+-documentaire Elephants. In ruil voor het inspreken van de film over olifanten gaat er een donatie naar hulporganisatie Elephants Without Borders. De organisatie zet zich in voor het behoud van olifanten in het wild.