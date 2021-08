Man Nicki Minaj sluit deal met OM na niet registreren als zedendelinquent

Volgens TMZ sloot Petty een deal met het OM waarbij hij een lagere straf krijgt in ruil voor zijn bekentenis. Zedendelinquenten die verzaken de verplichte registratie in te dienen, kunnen maximaal tien jaar cel krijgen plus levenslange reclassering. Het is niet uitgesloten dat Petty evengoed een tijdje moet zitten. Ook zouden de aanklagers er in de papieren op hebben gewezen dat de minimale straf vijf jaar reclassering is.

Petty werd in maart van 2020 gearresteerd omdat hij naar Minaj in Californië was verhuisd maar zich daar niet had aangemeld als zedendelinquent. Dat moet hij sinds hij in 1995 in New York is veroordeeld voor poging tot verkrachting. Naast de registratie moet hij zich ook houden aan een avondklok. Eerder dit jaar kreeg hij wel toestemming om op ieder moment van de dag bij de geboorte van zijn eerste kind met Minaj te zijn. Het stel werd in oktober ouders van een zoontje.