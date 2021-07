’Boek prins Harry veroorzaakt tsunami van angst bij Britse royals’

Het nieuwe boek van prins Harry is nog niet uit, maar zorgt nu al voor de nodige commotie. Ⓒ Getty Images

Even leek het erop dat de storm rond prins Harry en zijn moeizame band met de Britse koninklijke familie was gaan liggen. Niets is minder waar, want Buckingham Palace schudt nu alweer op zijn grondvesten door de aankondiging van de prins dat hij momenteel werkt aan zijn memoires. Harry’s nieuwe boek vertelt over zijn ’ervaringen, avonturen, verliezen en levenslessen die hem gevormd hebben’. Hangt hij opnieuw de vuile was buiten over zijn familie? Naar verluidt zweten de Britse royals nu al peentjes...