"Hij (Bruce) had meerdere opties in de wereld in gedachten en Melbourne hoorde daar ook bij", zei Ian Haperin, auteur van het boek Kardashian Dynasty op de Amerikaanse radio. Uiteindelijk besloot Bruce het toch niet te doen en in Los Angeles te blijven resideren.

Dagelijks alles over de sterren en royals in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik