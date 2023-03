Komt er een Nederlandse versie van The Crown?

Prins Constantijn moet nadenken over een eventuele Nederlandse versie van The Crown Ⓒ ANP/HH

Prins Constantijn weet nog niet of hij wil meewerken aan een Nederlandse versie van de succesvolle Netflix-serie The Crown. Reed Hastings, medeoprichter en voorzitter van Netflix, stelde tijdens een evenement in Amsterdam lachend voor om de serie over het Britse koningshuis dunnetjes over te doen met de Nederlandse royals. Maar de prins zei dat hij daar „nog even over moet nadenken.”