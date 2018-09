Beyoncé verkoopt 'Boycot Beyoncé'

De popzangeres heeft de merchandise in het assortiment opgenomen met een knipoog naar het protest tegen haar dat in februari werd georganiseerd. De demonstratie voor het hoofdkwartier van de American Footballbond NFL was een reactie op haar optreden tijdens de rust van de Superbowl. Daarin hadden de dansers van Beyoncé een outfit aan die verwees naar de omstreden Black Panthers, een militante groepering die onder meer racisme bij de Amerikaanse politie aan de kaak stelde. Vooral bij veel agenten viel die symboliek niet in goede aarde.

In een interview gaf Beyoncé later aan dat haar optreden absoluut niet was bedoeld als aanklacht tegen de politie. "Ik heb heel veel bewondering voor agenten en hun familie. Ze geven veel op voor onze veiligheid", zei de zangeres in tijdschrift Elle.