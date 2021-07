Naast Pukkelpop gaan ook deze Belgische festivals niet door

Donderdag werd al bekend dat de opbouw van Pukkelpop was stilgelegd. De organisatie wilde van de overheid duidelijkheid over het maandag aangekondigde Covid Safe Ticket; het bewijs waarmee gevaccineerde en negatief geteste bezoekers vanaf 13 augustus toegang krijgen tot grote evenementen. Voor niet-gevaccineerde bezoekers zou de maatregel betekenen dat ze zich tijdens het festival meerdere keren moeten laten testen.

„Afgelopen maandag werd bekend dat de huidige maatregelen het voor ons onmogelijk maken om het festival te organiseren”, schrijft de organisatie. „De situatie waarin de overheid zich bevindt is zeker niet te benijden. En die van ons ook niet.” Het grootste deel van de bezoekers is jong en daarmee volgens de organisatie vaak niet volledig gevaccineerd. „Hun geluk, maar ook hun veiligheid, is onze grootste zorg.”

Antilliaanse Feesten

Vrijdag is ook bekendgemaakt dat de Antilliaanse Feesten in de Belgische stad Hoogstraten dit jaar niet doorgaan. „Maandag lieten we nog vol enthousiasme weten dat we zouden doorgaan. Maar de aanhoudende onzekerheid over geldigheid van testen, regels voor buitenlandse bezoekers, sluitingsuur, dwingt ons deze beslissing te nemen. Geloof ons, die valt erg zwaar”, aldus de organisatie. „Antilliaanse Feesten wil een feest van vrijheid en verbroedering zijn. Dat we omwille van de coronamaatregelen hier een stukje van zouden moeten opgeven, was al lang duidelijk. Maar een festival met een testdorp, dat willen we niet zijn.”

Vergunning

Van de Belgische festivals Graspop, Rock Werchter en Tomorrowland was al enige tijd bekend dat de edities van dit jaar zijn uitgesteld naar 2022. Voor dancefestival Tomorrowland was de appel dit jaar extra zuur. Het evenement kreeg groen licht van de overheid, maar de gemeenten Boom en Rumst besloten het festival geen vergunning te geven.