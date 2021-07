Streep door Pukkelpop 2021

Donderdag werd al bekend dat de opbouw van het festival in Kiewit, Hasselt was stilgelegd. De organisatie wilde van de overheid duidelijkheid over het maandag aangekondigde Covid Safe Ticket; het bewijs waarmee gevaccineerde en negatief geteste bezoekers vanaf 13 augustus toegang krijgen tot grote evenementen. Voor niet-gevaccineerde bezoekers zou de maatregel betekenen dat ze zich tijdens het festival meerdere keren moeten laten testen.

„Afgelopen maandag werd bekend dat de huidige maatregelen het voor ons onmogelijk maken om het festival te organiseren”, schrijft de organisatie. „De situatie waarin de overheid zich bevindt is zeker niet te benijden. En die van ons ook niet.” Het grootste deel van de bezoekers is jong en daarmee volgens de organisatie vaak niet volledig gevaccineerd. „Hun geluk, maar ook hun veiligheid, is onze grootste zorg.”

Pukkelpop zou dit jaar plaatsvinden van 19 tot en met 22 augustus. De nieuwe data volgend jaar zijn 18 tot en met 21 augustus. Per dag worden zo’n 66.000 bezoekers verwacht. Acts als Liam Gallagher, Editors en Billy Nomates zouden optreden tijdens het festival. Nederlandse namen op het affiche waren Altın Gün, Heideroosjes, De Jeugd van Tegenwoordig, Joost en Josylvio.