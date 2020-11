Recensie ’Idiot prayer’: Roeien in een kille, lege zaal

Teleurstelling alom natuurlijk, in zo’n jaar waarin door de meeste concerten een verstandige streep werd gezet. Nick Cave had in april in Ziggo Dome willen spelen met zijn Bad Seeds en op nog veel meer plekken. De fans moesten het met een streamingconcert doen. Vorige week al verscheen dat optreden als liveplaat, Idiot prayer genoemd met als subtitel Nick Cave alone at Alexandra Place. De concertfilm die deze week volgt benadrukt één woord in die naam: alleen.