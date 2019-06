Claudia Cardinale: ’de beste uitvinding sinds spaghetti’

David Niven noemde Claudia Cardinale ’de beste Italiaanse uitvinding sinds spaghetti’. Samen speelden zij in The Pink Panther (1963).

De Italiaanse filmdiva Claudia Cardinale (81) is zondagavond eregast bij een vertoning van Il Gattopardo (1963) in Eye Amsterdam. Voorafgaand aan dit bijna 4 uur durende meesterwerk van Luchino Visconti zal de vitale actrice vertellen over haar leven. Vast ook over de Engelse acteur David Niven, met wie zij de komedie The Pink Panther maakte, eveneens uit 1963. Niven noemde La Cardinale ooit ‘Italië’s beste uitvinding sinds spaghetti’.