Fans Taylor Swift veroorzaken aardbeving tijdens concert

Het gaat om de concerten van 22 en 23 juli in het Amerikaanse Seattle. Bij die shows waren aardbevingen met een kracht van 2.3 gemeten.

Onder meer het gedans, de muziek en het geschreeuw van fans kunnen bijdragen aan een aardbeving. "Ik heb de data van beide concertavonden naast elkaar gelegd en ik zag al snel dat ze hetzelfde patroon hebben. Beide avonden waren bijna identiek", aldus Caplan-Auerbach.

In Nederland veroorzaakten fans van Rage Against The Machine tijdens Pinkpop in 1993 in Landgraaf ook al eens een kleine aardbeving.