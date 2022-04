Katie Price richt zich op voetfetisjisten

Na eerst haar toevlucht te hebben gezocht tot Only Fans en deze vervolgens in de uitverkoop heeft gegooid, gooit ze haar verkoopwaar nu over een andere boeg. Naast de sexy blootfoto’s van haar lichaam en borsten, biedt ze nu ook een video van haar voeten aan die gemaakt is tijdens een pedicure. Voor slechts 2,25 pond kunnen fetisjisten zich uitleven op haar voeten. Wie specifiek foto’s van haar borsten wil, kan deze voor 6 pond krijgen.

Dat zal overigens ook de enige manier zijn waarop ze de komende tijd van haar voeten kan profiteren. Price is nog altijd aan het herstellen van een ongeluk in Turkije twee jaar geleden waarbij ze beide voeten brak en moet nu opnieuw onder het mes. „Katie heeft continu pijn, haar voeten zijn niet goed genezen en artsen hebben haar verteld dat ze weer geopereerd moet worden. Ze zal haar herstel dit keer heel serieus moeten nemen en moet drie maanden gebruik maken van een rolstoel en geen hoge hakken dragen”, laat een bron aan The Sun weten.