’Noor Alfallah (29) had voor Al Pacino (83) al zwak voor rijke oudere mannen’

Door Eva de Rond

Noor Alfallah, Al Pacino. Ⓒ Getty Images

Over een maand is het zover: dan verwelkomen Al Pacino (83) en zijn 54 (!) jaar jongere vriendin Noor Alfallah hun eerste kindje samen. Het is niet voor het eerst dat de Koeweits-Amerikaanse een oudere Hollywoodster aan de haak slaat. Deze vermogende mannen gingen Al Pacino voor.