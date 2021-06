André Hazes heeft medelijden met liefje Sarah van Soelen

„Pre-corona maakte ik het soms bont na shows; vond ik het af en toe net iets te leuk om een drankje te doen bij de show en na afloop met jonge, vrijgezelle bandleden tot half vijf in een discotheek te hangen totdat het licht uitging. Een hele tijd vluchtte ik op die manier van huis, maar dat is mijn leven niet meer. Ik ga niet meer tot het gaatje”, schrijft André in zijn column voor Veronica Superguide.

In plaats daarvan is André van plan ’die knappe dame naast me’ extra vaak mee uit te nemen. „We zien elkaar de godganse week in joggingpak. Eens per week vinden we het leuk om ons voor een avond extra op te doffen. Zij sportief-sexy, of in jurkje en op hoge hakken als we naar een restaurant gaan. Ik in pak. Witte blouse eronder, lekker fris, gouden ringen, kettingen en armbanden om, een opvallende riem. Als het glanst en glittert, is het goed”, zo stelt hij.

En terwijl hij er in het verleden geregeld last van had niet naar huis te willen, is dat nu wel anders. „Ik kan niet wachten om mijn fijne bed in te duiken.” Hoewel zijn vriendin Sarah, in tegenstelling tot zijn ex Monique vroeger, niet alleen in bed hoeft te wachten tot hij eindelijk thuiskomt, heeft hij tóch medelijden met haar. „Ik kan niet tegen stilte. Ook ’s nachts niet. Dan móét de tv zacht aan op de achtergrond, meestal zet ik Planet Earth of kookprogramma’s aan. Die arme Sarah. Dat moet bloedirritant zijn voor die schat!”