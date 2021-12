Premium Het beste van De Telegraaf

Presentator gaat op zoek naar spiritualiteit in ’Boeddha in de polder’ Cowboylaars-tattoo voor Joris Linssen

Door Daphne van Rossum Kopieer naar clipboard

Linssen wordt getatoeëerd. Ⓒ foto KRO-NCRV

Nederland en spiritualiteit gaan steeds vaker hand in hand. Het Boeddhabeeld in de tuin heeft de tuinkabouter vervangen, de hangmat is verruild voor een yogamat. In Boeddha in de polder (NPO2, 19.20 uur) gaat Joris Linssen in zijn elektrische auto het land door, belt aan bij huizen met een Boeddhabeeld voor het raam en gaat met de bewoner een gesprek aan over spiritualiteit.