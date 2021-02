Tony Bennett heeft al vier jaar Alzheimer

„Op een gegeven moment, terwijl Susan en ik stonden te kletsen, keek hij plotseling op van zijn boek en vroeg hij mij hoe het weer buiten was”, schrijft auteur John Colapinto in het begin van het verhaal. „Als ik niet had geweten dat hij en Susan net terug waren van het uitlaten van hun hond, had ik misschien niet in de gaten gehad dat er iets mis was met hem.”

Susan vertelt in het vervolg van het uitgebreide verhaal dat Bennett familie en vrienden nog steeds herkent, maar dat hij niet altijd meer snapt wat er om hem heen gebeurt. Zo vertelt Susan, die veertig jaar jonger is, dat een vork of een sleutelbos ineens een gigantisch mysterie voor hem kan zijn. Bennett nam de diagnose goed op. „Maar dat komt omdat hij het toen al niet begreep”, vertelt Susan. „Hij vroeg dan: ’wat is de ziekte van Alzheimer?’ Als ik het dan uitlegde, snapte hij er niets van.”

Ruzie

Toch is de familie van de zanger redelijk positief gestemd. Susan kan af en toe een uurtje weg om boodschappen te doen, terwijl een van Bennetts assistentes op hem let. „Ik heb mijn momenten en soms is het erg moeilijk”, aldus Susan. „Het is niet leuk om ruzie te maken met iemand die je niet begrijpt. Maar ik voel me schuldig om er zo over te praten, omdat er zo veel mensen zijn die het erger hebben dan wij. We hebben echt een goed team.”

Het laatste optreden van Bennett was afgelopen maart in New Jersey. Zingen doet hij, ondanks de alzheimer, nog graag. „Er is veel aan hem dat ik mis”, vertelt Susan. „Omdat hij niet meer de oude Tony is. Maar als hij zingt, is hij weer even de oude Tony.”