Gwyneth Paltrow krijgt lapdance

"Brad was gekleed als een bouwvakker en gaf Gwyneth een lapdance", meldt een ooggetuige. "Ze hadden veel plezier." Het maakte daarbij niet uit dat ook haar ex Chris Martin aanwezig was op het met sterren overladen verjaardagsfeestje.

Demi Moore, Naomi Campbell, Lenny Kravitz en Derek Hough waren eveneens van de partij tijdens het feestje dat trouwen als thema meekreeg, meldt Us Weekly.