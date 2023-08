Na ruim twee jaar ruzie: Marco Borsato woont nu samen met zoon Luca

Het is zoon Luca die het nieuws bekendmaakte in de podcast Paul’s huisfeest. „Een bekende naam kan een privilege zijn, maar de afgelopen jaren heb ik ondervonden wat er kan gebeuren zodra het roer omslaat.”

Toen de aanklachten over zijn vader (onder meer grensoverschrijdend gedrag tijdens de opnames van The voice kids) bekend werden, had Luca afstand genomen van zijn vader. Marco was toen ook al gescheiden van zijn vrouw Leontine.

Zijn zoon ging ondertussen – op eigen kracht – de muziekwereld in. Afgelopen juni lanceerde hij zijn single Private party. „In eigen beheer, want de meeste platenfirma’s trokken hun staart in door de hetze rond mijn vader.” Maar toen de single uitkwam, postte Marco er meteen een link naar.

Ontrouw

Luca kwam zelf ook in een mediastorm terecht omdat hij zijn vriendin bedroog. Hij woonde nog maar net samen met Temptation island-verleidster Daisy Piras toen uitlekte dat hij ook met andere vrouwen flirtte.

Nu wonen vader en zoon dus samen in het penthouse van Marco in Alkmaar. „Hij vindt het superleuk dat ik bij hem woon”, aldus Luca.