’Jeffrey Epsteins laatste liefde kent al zijn geheimen’

Jeffrey Epstein zou behalve Ghislaine Maxwell nóg een vrouw in zijn leven hebben gehad die al zijn geheimen kende: zijn liefje Karyna Shuliak. Ⓒ Getty Imgaes/ Inzet: Facebook

Maar liefst elf maanden zocht de FBI naar Ghislaine Maxwell tot zij vorige week eindelijk gearresteerd werd. De vermeende madam van wijlen Jeffrey Epstein zou niet alleen betrokken zijn geweest bij de sekskring van de misbruikmiljardair, maar zou ook de sleutel in handen hebben tot de waarheid over zijn netwerk. Nu blijkt echter dat er nóg een vrouw is die alle geheimen van Epstein zou kennen...