Lil Kleine en Marco Borsato keren niet terug in The Voice

Vrijdagavond werd in talkshow Beau al bekendgemaakt dat Ilse DeLange, die Marco Borsato avond verving tijdens de finale van de negende reeks, terug zou keren als vaste coach in het tiende seizoen van The Voice Kids. Het bleef echter angstvallig stil rondom haar collega-coach Marco. RTL Boulevard weet nu te melden dat ze zanger niet meer zal terugkeren in het programma.

Ook Ali B en Miss Montreal (Sanne Hans) zijn in het nieuwe seizoen weer te zien als coach. Wie als vierde gaat plaatsnemen in de rode draaistoel bij The Voice Kids, wordt later onthuld.

In de ’volwassen versie’ van het talentenjacht-programma blijven Anouk, Waylon en Ali B de talenten coachen. Lil Kleine, die de vorige reeks kritiek kreeg en ruzie maakte met Anouk, komt niet meer terug. Wie zijn vervanger wordt, is op dit moment nog onbekend.