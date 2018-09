Danny Froger heeft 'lesje wel geleerd' na auto-ongeluk

Het was het bericht dat RENÉ FROGER (55) afgelopen september deed besluiten halsoverkop terug te keren uit Barcelona. Zoon DANNY (28) had een zwaar auto-ongeluk gehad na, zo gaf hij zelf later toe, iets te diep in het glaasje te hebben gekeken.

Het ongeluk is voor Danny een grote reality check geweest. ,,Ik ben superblij dat ik er überhaupt nog ben. Het moment tussen het ongeluk en de ochtend dat ik wakker werd in het ziekenhuis is door de hersenschudding nog altijd vaag. De angstige gezichten van familieleden rondom mijn ziekenhuisbed waren wel het ergst. Het feit dat ik een paar glaasjes te veel op had, was natuurlijk niet goed en het is een les om nooit meer met drank op in de auto te gaan zitten.’’