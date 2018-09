Pratt en J-Law aan de wijn voor seks

Jennifer wist dat ze iets moest doen om haar zenuwen in bedwang te houden. Toen ze vervolgens voorstelde om een fles wijn open te trekken, was Chris meer dan gelukkig met dat voorstel.

"Buiten het feit dat we een mooi verhaal willen vertellen, is het eerste doel om de ander comfortabel te maken. Zij wilde wat wijn en dus deden we dat. Dat was fijn", zegt de acteur tegen MTV.

J-Law en Pratt kenden elkaar niet voor de film, maar al snel klikte het tussen de twee. "We werden al snel vrienden en delen onze liefde voor de film Dumb and Dumber. Net als de liefde voor grappen en het leven", zegt Pratt.