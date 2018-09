Stiekeme date Britse royals

William en Kate verbleven in het iconische Taj Mahal Palace op zondag 10 april en toen hadden ze even tijd om in hun luxueuze hotel en achter gesloten deuren romantisch te doen.

Hierdoor konden ze samen genieten van een spa. "Het is een energieke behandeling. Een hele hete kruidenscrub, waarbij de exotische kruiden uit de bergen van India komen", zegt een bron van US Weekly.