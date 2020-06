Lieke Martens showt haar huis aan MTV

Vanwege de coronacrisis heeft Lieke zichzelf gefilmd terwijl ze een rondleiding door haar huis geeft. Net als alle andere voetballers die hun huis laten zien, wordt ze daarbij op afstand begeleid door een productieteam. Naast dat ze haar huis laat zien, geeft ze ook tips om tijdens de lockdown fit te blijven.

Lieke is dinsdag in de eerste aflevering van MTV Cribs: Footballers Stay Home te zien. In de weken daarna showen ook andere voetballers als Paulo Dybala (Juventus), Axel Witsel (Borussia Dortmund) en David Luiz (Arsenal) iedere dinsdag hun 'crib'.