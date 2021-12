Vriend Britney Spears deed auditie voor reboot Sex and the city

Het zou gaan om een rol in de vijfde aflevering van het seizoen. „Jeetje, ik keek er echt naar uit om deze rol te spelen. Maar dikke felicitaties naar de gast die de rol uiteindelijk heeft gekregen, het is een coole rol!”, aldus Sam.

Asghari hoopt al een tijdje door te breken als acteur in Hollywood maar heeft tot nu toe slechts wat gastrolletjes in series gespeeld. Wellicht verandert dat als hij de opnames van de film Hot Seat heeft voltooid, waarin hij naast Mel Gibson is te zien. In oktober werd bekend dat hij deze klus te pakken had.

’Eerste superhero uit Midden-Oosten’

„Mijn ultieme doel is om de eerste superhero te spelen die uit het Midden-Oosten komt. Ik doe veel MMA training, evenals schiet- en stunttraining, wat me bijna zo allround maakt als Tom Cruise wat betreft actie. En hoewel mijn hart bij actiefilms ligt, ben ik zeker ook goed genoeg om in drama’s te spelen. Dat is het werk dat een acteur doet”, aldus Sam.

Asghari is sinds 2016 samen met Spears en verloofde zich in september met haar.