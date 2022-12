Charles geeft William, Catherine en Camilla nieuwe eretitels

William krijgt de titel colonel of the Welsh Guards, die hij overneemt van zijn vader Charles. Catherine neemt op haar beurt de titel van William over en is benoemd tot colonel of the Irish Guards. Camilla wordt benoemd tot colonel of the Grenadier Guards. Zij neemt de rol over van prins Andrew, die al zijn eretitels is kwijtgeraakt.

Foot Guards, ook wel voetwachten, zijn normaal gesproken verantwoordelijk voor het bewaken van de Britse koninklijke familie of andere staatsleiders. Zij voeren ook vaak ceremoniële taken uit.