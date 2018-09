Lindsay Lohn is wel verloofd

"Het was een enorm aanzoek, alleen niet in het openbaar", zegt een bekende van het stel tegen Us Weekly. "Lindsay heeft een foto van de ring naar vrienden gestuurd." De actrice werd de laatste dagen meermaals gespot met een flinke ring om haar vinger.

Volgens Us Weekly vroeg Lohans Russische vriend haar met een vijfkaraats smaragd. De actrice en de 22-jarige Egor zijn zo'n acht maanden samen. "Hij houdt van haar, beschermt haar en houdt haar op het rechte pad", weet een andere bron.

Lindsay lag jarenlang in de clinch met justitie. Vorig jaar rondde ze een taakstraf af. Daarmee kwam een einde aan een lange reeks rechtszaken vanwege onder meer rijden onder invloed en diefstal.