Sloveens songfestivalduo op Eurosonic Noorderslag

Het duo haalde de finale, maar kwam daarin niet verder dan de vijftiende plek. De Nederlander Duncan Laurence won het songfestival met het nummer Arcade en zorgde er zo voor dat het liedjesfestijn volgend jaar in Nederlands plaatsvindt. Rotterdam staat in mei in het teken van de internationale muziekwedstrijd.

Eurosonic maakte dinsdag de namen van de eerste 37 acts bekend, afkomstig uit 26 Europese landen. De artiesten zijn geselecteerd in samenwerking met radiozenders uit de Europese Unie, verenigd in de European Broadcasting Union, dat ook het Eurovisiesongfestival organiseert. Dat zalagasper deelnam aan het songfestival was voor Eurosonic echter geen reden om het duo uit te nodigen, zo laat de organisatie desgevraagd weten aan BuzzE.

De aankomende editie van Noorderslag vindt plaats van 15 tot 18 januari 2020.