Recensie ’De macht van K.’: Dreiging in de keiharde IT-wereld

Zowat iedereen die klaar is met zijn of haar studie kent het gevoel wel: wat nu? Tim Turner staat op dat punt als hij met matige cijfers is afgestudeerd. En dan tot zijn enorme verbazing wordt gerekruteerd door de grote baas van een van de toonaangevendste techbedrijven van Washington DC, The Keeler Company. Erg fijn salaris, erg fijn appartement.