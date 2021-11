Alexis Blake wint Prix de Rome met opzwepende performance

Paola van de Velde

De van origine Amerikaanse kunstenares Alexis Blake (40) is dankzij haar opzwepende performance Rock to jolt [ ] stagger to ash uitgeroepen tot de winnaar van de Prix de Rome Beeldende Kunst 2021. Dinsdagmiddag kreeg zij uit handen van demissionair minister Ingrid van Engelhoven (Cultuur) de onderscheiding uitgereikt, bestaande uit een geldbedrag van €40.000 en een werkperiode bij een artist in residency naar keuze.

De internationale jury waarin onder meer directeur Ann de Meester van het Frans Hals Museum en fotografe Vivianne Sassen zitting hadden, was vol lof over haar theatrale werk, dat zich op het snijvlak van kunst, muziek en moderne dans beweegt. „Voor de Prix de Rome verdiepte Blake zich in klaagzangen als uiting van rouw, een actueel onderwerp want door de pandemie hebben mensen veel verloren.”

Protest

„Zij onderzocht de klassieke klaagzang vanuit een feministisch standpunt als protestmiddel. Dit leidde haar terug tot de antieke oudheid, toen de klaagzang als kunstvorm werd verboden. Tot zwijgen brengen is een vorm van onderdrukking – van de stem, maar ook van de emoties”, aldus het juryrapport.

Behalve haar performance, die op gezette tijden in het trappenhuis van het Stedelijk Museum Amsterdam te zien zal zijn, presenteerde Blake ook een lege tentoonstellingszaal, waarin ze de ’geur van verval’ aanbracht. Die penetrante lucht, die ook een rol speelt in de performance zelf, liet zij vervaardigen door geuronderzoeker Sissel Tolaas. In deze desolate ruimte kan de bezoeker een krant lezen, die Blake liet drukken en waarin zij haar onderzoek naar klaagzangen, orakels en Oud-Griekse mysteriën uit de doeken doet.

Prestigieuze prijs

Het was echter ’de overweldigende emotionele kracht’ van haar performance, waaraan vier danseressen en twee zangeressen optreden, die de jury overtuigde de prestigieuze prijs aan haar te geven. Daarbij werd de nadrukkelijke wens uitgesproken om het aangrijpende optreden te registeren. „Zodat de performance verder verspreid kan worden en ook in andere ruimtes en geesten kan doordringen.”

De in Pittsburg geboren Alexis Blake woont en werkt al jaren in Nederland. In 2007 behaalde ze een master Beeldende Kunst aan het Piet Zwart Institute in Rotterdam. Van 2014-2015 was ze artist-in-residence bij de Jan van Eyck Academie in Maastricht. Ook werkte ze bij de Delfina Foundation in Londen (2016) en meer recent in Wiels, centrum voor Hedendaagse Kunst te Brussel (2020/2021).

Het wandtapijt van Mercedes Azpilicueta. Ⓒ Foto Mondriaanfonds

Naast Blake waren ook Mercedes Azpilicueta, Silvia Martes en Coralie Vogelaar in de race voor de Prix de Rome, die eens de twee jaar wordt georganiseerd door het Mondriaanfonds. Vooral Azpilicueta gooide hoge ogen bij veel kunstliefhebbers met haar kleurrijke wandtapijt, waarin ze het Aardappeloproer van 1917 in de Amsterdamse Jordaan verbindt met de protesten tegen femicide en voor meer vrouwenrechten in Zuid-Amerika.

Het werk van de winnaar en de drie andere genomineerden is nog t/m 20 maart te zien in het Stedelijk Museum Amsterdam.