Edsilia Rombley vreest voor Songfestival met minder publiek: ’Het is heel spannend’

„We kunnen het denk ik stiekem wel uitsluiten dat het een Songfestival wordt zoals dat voorgaande jaren gehouden werd; met veel mensen. Dat gaat ’m niet worden”, zei Edsilia dinsdagochtend in het NOS Radio 1 Journaal.

Volgens haar is de organisatie nog wel elke dag hard bezig om een festival neer te zetten waar zoveel mogelijk kan. „Maar we moeten afwachten hoe corona zich ontwikkelt en nu ook weer met die nieuwe vorm. Het is allemaal heel spannend. Maar het gaat hoe dan ook door. We hebben vorig jaar bewezen dat het kan op een bepaalde manier en daar gaan we dit jaar gewoon een combinatie van maken.”

De Nederlandse organisatie wil in februari op basis van de informatie die dan voorhanden is de knoop doorhakken over de vorm van het songfestival, dat van 18 tot 22 mei wordt gehouden in Rotterdam. Er liggen vier verschillende scenario’s klaar, waaronder in het slechtste geval één zonder publiek en deelnemers die vanuit eigen land optreden.