Cardi B niet vervolgd voor gooien microfoon

De politie laat weten dat de zaak is gesloten omdat er onvoldoende bewijs is. "Er zal geen aanklacht worden ingediend in verband met deze zaak", staat onder meer in de verklaring, die door verschillende Amerikaanse media is gedeeld.

Cardi B kreeg zaterdag tijdens een show in Las Vegas een restje drank uit de beker van een vrouw uit het publiek op het podium toegeworpen. De rapper werd boos, zag wie het deed en gooide haar microfoon richting de bezoeker. Ook iemand anders werd daarbij geraakt en die zou aangifte hebben gedaan tegen de zangeres.