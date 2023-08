Fran Drescher denkt dat Hollywood-staking nog halfjaar gaat duren

„Ik heb geen glazen bol”, zei de 65-jarige Drescher. „Maar we hebben ons financieel voorbereid op nog zes maanden staken. En we doen dit om te winnen.” De staking duurt nu twee weken. De acteurs willen dat Hollywood-studio’s een betere beloning regelen voor onder meer de vertoning van films en series op streamingdiensten. Ook eisen de acteurs afspraken over het gebruik van AI in films en series.

De staking werd uitgeroepen na maanden van onderhandelen. Sindsdien lijken beide partijen nog niet te bewegen in het conflict. SAG-AFTRA vertegenwoordigt 160.000 Hollywood-acteurs. Die zijn niet alleen gestopt met het opnemen van films en series, maar doen ook geen promotie meer voor films. Zij geven geen interviews en verschijnen niet op premières, die van groot belang zijn voor de promotie van met name grote titels.

Verschillende studio’s overwegen belangrijke titels uit te stellen naar 2024. Als de staking nog lang doorgaat, is de kans groot dat ook de laatste grote releases van dit jaar vooruit worden geschoven. In dat geval gaan de bioscopen overal ter wereld een gekke tijd tegemoet, zonder grote nieuwe Amerikaanse films.