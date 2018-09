Sabine Koning heeft het zwaar in LA

Dat vertelt de GTST-actrice zondagavond in het tv-programma Bridget in Hollywood.

Koning emigreerde acht jaar geleden met haar Nederlandse vriend naar Amerika. Hun relatie liep zeven jaar later op de klippen. "De knoop doorhakken was niet mijn keuze, dus dat is wel heel heftig. Het duurt ook veel langer voor je erover heen komt en dat je doorgaat. Hier is het zwaar op het moment en leef ik een beetje van paycheck naar paycheck.", zegt de actrice in een voorproefje in handen van Shownieuws.

Daarnaast had de 42-jarige Sabine nog een tegenslag te verwerken toen ze erachter kwam dat ze geen kinderen kon krijgen. "Dus daarom zei ik al, 2015 is niet zo'n goed jaar."

Terugkeren naar Nederland is geen optie voor Koning. "Ik voel me hier veel vrijer met minder en in Nederlander voelde ik me minder vrij ook al had ik veel meer."