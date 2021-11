Demi Lovato zingt ’I Will Always Love You’ op bruiloft Paris Hilton

Paris liet op haar website weten dat Demi’s optreden ’zoveel liefde en emotie’ met zich meebracht. „Ik vond Demi Lovato’s uitvoering van I Will Always Love You prachtig. Het bracht zoveel liefde en emotie op onze grote dag.”

Demi was niet de enige grote naam die een optreden gaf op de bruiloft. Zo zong Kim Petras I Can’t Help Falling in Love With You terwijl de erfgename door het gangpad liep. Ook zong ze Paris’ nummer Stars Are Blind uit 2006, net voordat de bruid haar grote entree maakte.

Paris en Carter trouwden na twee jaar samen op het landgoed Bel-Air van de overleden grootvader van de socialite. Onder de genodigden waren ook Kim Kardashian, Emma Roberts, Ashley Benson en Bebe Rexha.