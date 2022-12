Premium Het beste van De Telegraaf

Autobiografie ’De Stamhouder’ verwerkt tot televisieserie: donkere familietragiek

Door Daphne van Rossum Kopieer naar clipboard

Alexander valt als een blok voor de zelfverzekerde, vrijgevochten Ellen. Ⓒ Dinand van der Wal

Dichter bij de grote thema’s van de geschiedenis komen in één leven kan haast niet. De verfilming van het prijswinnende autobiografische boek De Stamhouder van de in 2020 overleden Nederlandse journalist Alexander Münninghoff was slechts een kwestie van tijd, maar zeker geen sinecure. Het boek vertelt de turbulente geschiedenis van drie generaties en speelt zich af in verschillende landen. Een fikse klus voor de makers van de serie.