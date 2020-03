Lady Gaga met haar hondjes in zelf-quarantaine

„Nadat ik met een aantal artsen heb gesproken, denk ik dat het meest humane en gezonde is wat we kunnen doen, is om in zelf-quarantaine te gaan en niet meer in de nabijheid te zijn van mensen boven de 65 jaar of grote groepen. Ik zou mijn ouders en grootouders graag zien, maar het is veiliger om dat nu niet te doen om hen niet te besmetten, mocht ik besmet zijn. Ik hang thuis op de bank met mijn hondjes”, aldus Gaga.

„Deze situatie herinnert ons eraan hoe het is om mens te zijn. Het is heel belangrijk dat we dat erkennen en we elkaar als wereld gemeenschap moeten steunen. We kunnen dit niet ondergaan zonder lief te zijn voor elkaar en voor elkaar te zorgen. Ik probeer elke dag te accepteren dat er tijden zullen komen waarin we ons machteloos voelen maar dat kan ondervangen worden door aan anderen te denken en onderdeel te zijn van de oplossing van dit probleem. Dan pas krijgen we het onder controle.”