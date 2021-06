Broers Bolland verwikkeld in plagiaatzaak met Chinese ster om megahit Jeanny

Zelf willen Ferdi en Rob Bolland met hun partnerbedrijven en uitgevers in Hong Kong en China deze zaak fors aanpakken. In een reactie zeggen ze daarover: „Het is ongehoord dat deze Chinese superster geen toestemming aan ons heeft gevraagd om ’Jeanny’ als basis voor zijn song te gebruiken.”

Daaraan voegen ze toe: „Volgens de reguliere plagiaatregels en zeker ook door de zaak die de erven van Marvin Gaye gewonnen hebben van Robin Thicke en Pharrell Williams, is dit aantoonbaar plagiaat. Onze song ’Jeanny’ is wereldwijd bekend, ook in China en wordt nog altijd veel gedraaid. Na onze hereniging hebben we, naast de grote musical die wij samen gaan maken, ook hiermee weer een zaak om gezamenlijk aan te pakken.”

Na twintig jaar geen contact meer met elkaar te hebben gehad, maken de broers zich dus nu gezamenlijk sterk. Ferdi benaderde Rob, nadat laatstgenoemde in een interview met Privé openhartig was over dat hij getroffen is door kanker, dat inmiddels is uitgezaaid. Ook gaf hij aan nog een laatste wens te hebben: het produceren van een eigen afscheidsalbum.